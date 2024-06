TÃO ESPERADO

McDonalds anuncia volta de sanduíche clássico aos cardápios

Vendas serão abertas para o público na próxima terça-feira (11)

Alô Alô Bahia

Publicado em 6 de junho de 2024 às 16:17

McFish Crédito: Divulgação

Com direito a uma websérie filmada no Alasca e estreia no cinema, a McDonald’s anunciou um momento esperado pelos consumidores: o McFish está de volta para uma segunda temporada nos restaurantes.

Em fevereiro, quando o sanduíche retornou aos cardápios pela primeira vez em anos, houve desafios de logística, causados por uma demanda reprimida de anos. Em São Paulo, por exemplo, as buscas pelo sanduíche foram 26 vezes maiores do que as expetativa da marca durante o lançamento.

As vendas do McFish serão abertas para o público na próxima terça-feira (11). Na primeira temporada, houve duas semanas de venda antecipada e mais outra para retirada desses itens – e, em algumas da lojas citadas, os estoques começaram a rarear. Porém, nacionalmente, as vendas de McFish duraram, aproximadamente, dois meses.

Dessa vez, diferentemente da primeira experiência, não haverá venda antecipada.

O McDonald’s ainda não informou os preços do lanche neste segundo relançamento em 2024. No início do ano, o combo médio do Mc Fish, que inclui batata e bebida, saía a partir de R$ 30,90; e o lanche avulso, a R$ 19,90. Já o Mc Fish Duplo, sanduíche com dois filés de peixe e queijo, foi lançado por R$ 24,90, ou R$ 35,90 no combo médio.

Para celebrar o retorno, o McDonald’s produziu uma série especial gravada no Alasca. “McFish – O Regresso” conta a história de três fãs apaixonados que viajaram até os mares gelados para conhecer a origem do peixe. A série, com quatro episódios, será lançada nas redes sociais e cinemas e está disponível no YouTube.