MUDANÇA DE HÁBITOS

Médica esclarece doença pulmonar de João Gordo: ‘Não tem cura’

Músico e apresentador foi diagnosticado em 2022

Ex-vocalista da banda 'Ratos de Porão' e ex-apresentador da MTV, o músico João Gordo mudou completamente os seus hábitos após ser diagnosticado, em 2022, com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), que afeta os pulmões e não tem cura. >

Segundo a especialista, a doença ocorre quando a fumaça do cigarro causa danos aos pulmões ao longo dos anos. Esse dano pode se manifestar como enfisema pulmonar, que destrói os alvéolos – estruturas responsáveis pela troca de oxigênio no sangue – comprometendo a eficiência da respiração.>

Outra manifestação comum da DPOC é a bronquite crônica, uma inflamação dos brônquios que reduz o calibre das vias aéreas e dificulta a passagem do ar. Nos estágios mais avançados, a doença pode comprometer todo o funcionamento do organismo, impactando significativamente a qualidade de vida do paciente.>