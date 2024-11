GASTRONOMIA

Menu vegetariano ganha força nos restaurantes Mistura

Ronaldo Jacobina

Publicado em 9 de novembro de 2024 às 05:00

Há muito que a chef Andrea Ribeiro vem apurando seu olhar para a alimentação saudável. Nas duas casas cujas cozinhas estão sob o seu comando, Mistura Contorno e Mistura Farol de Itapuã, pratos da culinária vegetariana e vegana sempre estiverem presentes nos cardápios.

Mais que uma tendência que vem sendo adotada por muitos restaurantes como diferencial para os clientes, a inclusão de pratos livres de produtos de origem animal ganha atenção especial da chef que mergulhou fundo neste universo. Tanto que, após muito estudo e pesquisa, ela vai acrescentar, a partir de hoje, ao cardápio das casas, não um, mas oito pratos vegetarianos e um vegano.

Para quem conhece o talento e a dedicação da potiguar Andrea Ribeiro, sabe que ela não manda nada para o salão que não esteja testado e aprovado. É o caso deste menu que tive o privilégio de experimentar em primeira mão, na companhia da própria, no final da tarde da última quinta-feira.

Das duas entradas à sobremesa, passando pelos pratos principais, tudo me surpreendeu. Positivamente, diria. Para um glutão como eu, que sempre torceu o nariz para essa onda de comida leve, só restou me render ao talento da chef para criar comida saudável com sabor.

Como o Carpaccio de beterraba que abriu o menu degustação e que é servido com grão de bico e salsa de erva doce. Corretinho, diria. Isso porque as finíssimas fatias do legume funcionaram como abre alas do desfile de luxo que seria apresentado pela chef.

A começar pela Insalada de rinforso, uma salada de reforço, inspirada nos pratos campestres, com legumes cozidos com vinagre e folhas.

Tudo caminhava sem maiores intercorrências até chegar à mesa o Papelote de cuscuz marroquino, o primeiro prato principal e, talvez, o que mais me encantou. Pela leveza, ou melhor, pela delicadeza. Na sequência, compartilhada com a chef, a jornalista Adriana Nogueira e a chef Mell Cady, especialista em culinária natural e raw food e parceira da anfitriã na invenção de algumas receitas, veio o Spaghetti de vegetais com cogumelo, creme de tofu e frutas secas. Sim, é uma grande mistura (com perdão do trocadilho), mas é impressionante como os ingredientes se harmonizam, resultando num prato que não satisfaz apenas aos vegetarianos, mas a qualquer um que sabe apreciar uma boa comida.

E o que dizer da Lasanheta de legumes, que leva cenoura, alho-poró, abobrinha, salsão e outros legumes? A trouxinha crocante que esconde o recheio é saborosíssima, graças ao parmesão de caju que é um delírio a cada mordida.

Para quem pensa que comida leve não satisfaz, neste momento da farra vegetariana, eu já estava quase pronto para pedir pra parar. Mas recuei logo que o garçom levantou a cloche de vidro transparente que cobria o prato e a Tortelli de abóbora com creme de caju e azeite verde se revelou ali na minha frente.

Muito bom, embora, para o meu paladar, tenha achado muito doce. Vale ressaltar que a massa preparada só com farinha de sêmola e água, revela a formação italiana da chef. Quase pedindo arrego, ainda encaramos o Risotto trufado com funghi, tofu grelhado e aspargos.

Antes de encerrar a festa vegetariana para encarar a única opção vegana do cardápio: a sobremesa Caprese de chocolate, ainda experimentei o Fusili de feijão preto com brunoise de legumes que, não sei se por já estar satisfeito, passaria.

Claro que esta não é uma experiência que repetirei muitas vezes, como é o caso do cardápio tradicional das duas casas. Mas sem nenhuma dúvida, é uma ótima opção para quem tem restrições alimentares, ou simplesmente que tenha um estilo de vida, digamos, mais saudável.