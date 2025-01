SE PREPARE!

Mercúrio retrógrado: o que é, quando começa e quando acaba

Com datas em mãos, entenda os significados e as previsões para sua vida

Se você tem pendências com o ex, está com dívidas ou tem procrastinado uma decisão importante, é melhor ficar atento ao temido Mercúrio retrógrado. Na astrologia, Mercúrio é considerado o planeta da comunicação e do pensamento. O período em que ele está em movimento retrógrado é marcado por desafios envolvendo relações, autoconhecimento e tecnologia, trazendo de volta para sua vida atrasos, mal-entendidos e problemas do passado.