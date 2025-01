SEM RIVALIDADE

Meses após cadeirada, Datena elogia Pablo Marçal por desempenho na política: 'Fenômeno'

Declaração foi feita no programa Fofocalizando

O apresentador José Luiz Datena participou do programa Fofocalizando, do SBT, na tarde desta quinta-feira (16) e mostrou que não guarda nenhum ranço de Pablo Marçal. O jornalista atirou uma cadeira no coach durante o debate à Prefeitura de São Paulo, realizado pela TV Cultura, em setembro do ano passado.