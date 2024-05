SÓ COCA GELADINHA

Mesmo após internação na UTI, aposentado baiano segue bebendo apenas refrigerante

“Tenho um estoque de Coca-Cola em casa. No hospital, fiz um estoque no frigobar quando fui transferido para o apartamento“, revelou em entrevista ao G1.

Somente durante o período em que esteve na UTI, com Covid-19, que Roberto ficou longe da Coca-cola. Avesso a tomar água, ele precisou ingerir os remédios com água de coco. “Quiseram me dar água para que eu engolisse os remédios, mas expliquei que não descia, então, a solução foi a água de coco. Não fiquei preocupado por estar na UTI, só não gostei porque lá não entrava Coca-Cola”, lembrou.

Em fevereiro, a história do aposentado viralizou após o afilhado, o estagiário de Engenharia Mecânica João Victor Paixão, de 27 anos, fazer uma publicação sobre a dieta pitoresca do padrinho no X, antigo Twitter. Diabético há 33 anos e com três pontes de safena, uma ponte mamária e seis stents no coração, já tendo infartado uma vez, Roberto não se sente assustado, mesmo indo ao médico regularmente. “Eu enjoei de água há 50 anos. De lá para cá, não bebi mais água. Eu substituí por Coca-Cola“, contou na época ao Globoesporte.com.