POLÊMICA

Mesmo depois de denúncia ao MP, Claudia Leitte volta a cantar Yeshua no lugar de Iemanjá

Cantora se apresenta hoje em Salvador

A cantora Claudia Leitte voltou a remover o nome de Iemanjá da música Caranguejo. Na noite passada, ela se apresentou no pré-Réveillon no Recife. No show, ela trocou o trecho que fala da orixá e incluiu Yeshua, que, para algumas religiões cristãs, é o nome de Jesus. Claudia é evangélica desde 2014.