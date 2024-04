BIENAL DO LIVRO BAHIA

Mestre Bule Bule marca presença na Bienal com lançamento de novo livro

Evento acontece entre os dias 26 de abril e 1º de maio, em Salvador

Publicado em 12 de abril de 2024 às 16:31

O Mestre Bule Bule, expoente da cultura popular do estado, será homenageado durante Bienal do Livro Bahia, que acontece entre os dias 26 de abril e 1º de maio, em Salvador. A programação terá a presença do cordelista, que lançará o seu novo trabalho intitulado ‘Cordéis Antológicos’.

Com quase 60 anos de carreira, como repentista, cordelista, sambador, compositor, cantador e poeta, Bule Bule é o nome artístico de Antônio Ribeiro da Conceição, baiano, natural de Antônio Cardoso, figura emblemática da cultura popular, conhecido como o maior repentista da Bahia, tem mais de 100 títulos publicados, oito discos e dois DVDs gravados. Durante sua trajetória, o artista recebeu várias premiações como forma de reconhecer suas contribuições à cultura do Brasil.

Durante a Bienal do Livro Bahia, Bule Bule estará presente durante todos os dias, participando da programação dedicada ao artista, que inclui o Lançamento do Livro ‘Cordéis Antológicos’, palestras, sarau, rodas de leitura e apresentação musical.

Para Paulo Azevedo, filho do Mestre Bule Bule, a homenagem é representativa no reconhecimento da obra do artista, num espaço tão importante como a Bienal do Livro, e também para o fortalecimento da cultura popular.

“Essa homenagem é motivo de muito orgulho para a nossa família, pois marca a materialização de algumas vitórias, diante alguns desafios na saúde do meu pai. Poder celebrar e entregar o que ele mais ama fazer, que é estar com o público, falando da cultura popular, de repente, viola, samba rural, marca a nossa história, num evento grandioso, um espaço democrático que o Governo do Estado e os parceiros estão trazendo para a Bienal. Que a cultura popular esteja cada vez mais presente nesse espaço, é por isso que seguimos lutando”, enfatizou Azevedo.

Confira a programação de Mestre Bule Bule na Bienal

26/04 - às 15h Lançamento do livro - Cordéis Antológicos do Mestre Bule Bule (Stand)

27/04 das 17h às 18h - Palestra Cantada - O Cordel Mora Vizinho à Casa do Cantador (Auditório)

28/04 das 17h às 18h - Sarau Orixás em Cordel (Stand)

29/04 das 17h às 18h - Roda de Leitura: Valentes de Bule Bule (Stand)

30/04 das 17h às 18h - Roda de Leitura: Rodolfo Coelho Cavalcante, Castro Alves e Outros Temas em Cordel (Stand)