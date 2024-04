CINEMA

‘Meu Sangue Ferve por Você’: Gravada em Salvador, cinebiografia de Sidney Magal estreia no fim de maio

O filme é protagonizado por Filipe Bragança e Giovana Cordeiro

Alô Alô Bahia

Publicado em 23 de abril de 2024 às 14:20

Filme de Sidney Magal Crédito: Divulgação/Manequim Filmes

O trailer de “Meu Sangue Ferve por Você”, cinebiografia do ator músico Sidney Magal, revelou detalhes da trama, que foi gravada em Salvador. Protagonizado por Filipe Bragança e Giovana Cordeiro, o longa retrata a vida do ator e cantor, assim como seu longo relacionamento com Magali West.

Durante uma viagem a Salvador, em 1979, Magal conheceu Magali West, que tinha 16 anos. Foi uma paixão imediata: ele disse que a adolescente era o amor da vida dele e a pediu em casamento após três encontros. Juntos eles têm três filhos, Rodrigo Magalhães, Gabriella Magalhães, Nathália Magalhães e uma neta, Madalena.

“A sua vida e carreira foram transformadas em uma das coisas que ele mais adora: uma linda história de amor”, diz a produtora do filme, a Manequim Filmes. Com direção de Paulo Machline, o enredo da cinebiografia contará a emocionante história do encontro.