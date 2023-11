Mingau ganhará show beneficente com Dinho Ouro Preto, Leo Jaime e mais; veja data

Mingau será homenageado em um show beneficente no dia 14 de dezembro no Teatro Bradesco. Dentre os nomes que participarão da apresentação estão Dinho Ouro Preto, Kiko Zambianchi, Leo Jaime e mais.



O evento começa às 21h e visa arrecadar fundos para o tratamento de recuperação do baixista do grupo Ultraje a Rigor. Murilo Couto e Juliana Oliveira, do programa The Noite, serão os apresentadores do evento.



Os ingressos para o show em prol de Mingau estão disponíveis no site ou na bilheteria do teatro. Veja a lista dos artistas confirmados na homenagem: