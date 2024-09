MUNDO

Modelo reaparece em evento em Paris após ser eleita a menina 'mais bonita do mundo' aos 6 anos

Ela foi considerada a menina "mais bonita do mundo" pela revista TC Clander em 2007, aos 6 anos. Agora, Thylane Blondeau, com 23, se tornou modelo profissional e segue no mundo das passarelas, colhendo os frutos qu conquistou após aparecer na capa da revista.

A jovem apareceu, neste sábado (28), no evento "The BoF 500 Class Of 2024", festa que celebra os destaques da moda da plataforma norte-americana "Business of Fashion". No mesmo local, pessoas famosas também marcaram presença, como brasileira Marina Ruy Barbosa e J Balvin.