Morre a atriz mexicana Queta Lavat, sucesso em 'Rebelde' e 'A Usurpadora'

Morreu nesta segunda-feira (4) a atriz mexicana Queta Lavat, de 94 anos. Ela é famosa por fazer parte o elenco de produções famosas como a nova versão de "A usurpadora", em que ela interpretou a personagem vovó Piedade, "Coração indomável", em que ela fez Lucrecia, e "Rebelde", como Angelita.



Em 2018, a artista recebeu o prêmio Ariel de Ouro dado pela Academia Mexicana de Artes e Ciências Cinematográficas.



O ator Eduardo España prestou homenagem nas redes sociais: "É com tristeza que tomo conhecimento da partida da nossa querida e grande atriz Queta Lavat, uma mulher talentosa, gentil, sorridente e generosa. Cada encontro com ela no set, em uma palestra, onde quer que ela estivesse, era um prazer. Minhas condolências à sua família."