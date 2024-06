PERSONAGEM

Morre aos 73 anos Wandeko Pipoka, primeiro a interpretar o 'Bozo' no Brasil

Vítima de infarto agudo no miocárdio, o ator será velado na Central de Luto de Balneário Camboriú

Da Redação

Publicado em 19 de junho de 2024 às 12:06

Wandeko Pipoka Crédito: Reprodução / Redes sociais

Wanderley Tribeck, primeiro artista a interpretar o famoso palhaço Bozo no Brasil, faleceu na noite de terça-feira (18), aos 73 anos. Em transmissão ao vivo nas redes sociais, a família do ator confirmou a morte por infarto agudo do miocárdio. O velório será realizado na Central de Luto de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina.

Durante a manhã, Tribeck se sentiu mal, e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Levado às pressas para o Hospital Municipal Ruth Cardoso, ele teve a confirmação da suspeita de infarto fulminante e veio a óbito por volta das 23h.

Conhecido popularmente como Wandeko Pipoka, Tribeck foi o rosto do palhaço de 1980 a 1985. Antes do personagem, o artista trabalhava em shows de calouros, até que, em 1979, Ary Sanches o convidou para fazer um teste como Bozo na então TVS, futura SBT. O Bozo original nos Estados Unidos e detentor dos direitos autorais do palhaço, Larry Harmon, o selecionou, e Wandeko gravou um disco e um compacto interpretando o personagem. O LP conquistou um disco de ouro e um de platina.

Cinco anos depois, o ator deixou seu personagem marcante após uma briga com Silvio Santos, dono da emissora, onde ele alegou que o programa tinha cometido um erro ao colocar mulheres expondo o corpo no programa, contrariando as vontades de Harmon. Ao sair do SBT, Tribeck apresentou a Turma da Pipoca na TV Gazeta, e posteriormente foi para a Band no programa TV Criança, ao lado de Sandra Annenberg.

Durante a década de 90, problemas com álcool e drogas o afastaram da carreira e da família. Nos anos 2000, Wandeko se tornou evangélico, e reestabeleceu a relação com filhos e esposa. Com o passar dos anos, o artista escreveu um livro intitulado “As Melhores Piadas”, criou um serviço de disque-anedotas, onde as pessoas ligavam para ouvir histórias engraçadas, e fundou uma agência de propaganda e uma choperia em Balneário.

Atualmente, o ator era pastor evangélico na Assembleia de Deus de Criciúma, no sul de Santa Catarina. A história de sua vida foi contada pelo próprio na autobiografia “Da Morte Para a Vida”, lançada em 2023. Personagem marcante na história da televisão brasileira, a morte de Wandeko encheu as redes sociais de condolências prestadas pelos fãs, e depoimentos de entes queridos.