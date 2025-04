LUTO

Morre aos 89 anos Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura

Escritor peruano faleceu em Lima

O escritor peruano Mario Vargas Llosa, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2010, morreu neste domingo (13), aos 89 anos, em Lima. A informação foi confirmada por seu filho, Álvaro Vargas Llosa, em uma publicação no X (antigo Twitter). "Com profunda dor, tornamos público que nosso pai faleceu hoje em Lima, rodeado da família e em paz", escreveu. >