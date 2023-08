Morre compositor da música 'Pense em mim', sucesso de Leandro e Leonardo

Morre, aos 70 anos, Douglas Maio, compositor da música Pense em Mim. Crédito: Reprodução

Douglas Maio, 70, um dos compositores da música Pense em Mim, eternizada nas vozes de Leandro e Leonardo, morreu nesta terça-feira, 22.



Segundo informações do G1, Douglas estava internado desde quinta-feira, 17, com dores, e foi diagnosticado com uma úlcera no estômago, que perfurou o órgão. O compositor chegou a ser operado, mas depois de pegar uma bactéria, não resistiu.



Mario Soares, artista que também assina o clássico sertanejo, lamentou a perda do amigo em postagens feitas em sua rede social

"Hoje está sendo um dia muito triste para mim, muito triste mesmo. Perdi meu amigo, meu irmão camarada, Douglas Maio. Ele foi embora para morar com Jesus", disse em vídeo.

Composta por Douglas, José Ribeiro da Silva e Mário Soares, Pense em mim foi gerada em dez minutos. Ao Globo, os artistas revelaram que a inspiração para a música veio de uma história dolorosa, dividida por uma amiga dos compositores, abandonada por seu noivo. Douglas e José, que tocavam bateria e guitarra, respectivamente, ajustavam seus instrumentos em casa quando a "amiga desesperada", como a descreveram, chegou narrando a triste situação.

"A triste história era a inspiração que faltava", disse Douglas. Eles ajustaram partes do relato da amiga, como substituir "vamos pegar o primeiro trem com destino à felicidade" por "vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade". E em cerca de dez minutos, a música estava pronta.

A história de como Leandro e Leonardo conheceram a música é uma casualidade. O acaso fez com que eles escutassem Pense em mim e se entusiasmassem em gravá-la. Naquela época, Mário Soares trabalhava na equipe do apresentador Edson Cabariti, conhecido como Bolinha, e que fazia sucesso com o programa Clube do Bolinha na Band.

Mário, persistente, convenceu Bolinha a apresentar a música no programa. A oportunidade surgiu e nos bastidores, enquanto Leandro e Leonardo se preparavam para um show, ouviram o refrão da música que estava sendo tocada no palco. "Boa música", elogiou Leandro. Leonardo, convicto, via o potencial de sucesso na canção e o compartilhava com os que estavam por perto. Após Mário sair do palco, a dupla expressou interesse em gravar a música.

Em 2017, em entrevista para o programa Domingo Show, da Record, Douglas contou que chegou a fazer muito dinheiro com a música, mas que o patrimônio não existia mais. Depois de emplacar o sucesso de Pense em Mim, o compositor tentou repetir a dose e continuou escrevendo, enquanto trabalhava como pedreiro, mas sem sorte.