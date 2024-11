PERDA

Morre o primeiro baterista do Bee Gees, Colin Petersen, aos 78 anos

Atualmente ele integrava a banda tributo The Best of The Bee Gees; conhecido como ‘Smiley’, artista fez parte de álbuns como ‘Idea’ e ‘Cucumber Castles’

Estadão

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 09:29

Morre Colin Petersen, baterista original do Bee Gees Crédito: The Best of The Bee Gees via Facebook / Estadão

Morreu aos 78 anos na segunda-feira (18), Colin Petersen, o baterista original do grupo Bee Gees. A notícia foi confirmada pela página oficial do grupo em que ele tocava atualmente, o Best of The Bee Gees, no Facebook. A causa da morte não foi divulgada.

Petersen, também conhecido pelo apelido de "Smiley", era casado com Joanne, com quem teve dois filhos, Jaime e Ben.

"É com muito pesar que anunciamos a morte de nosso querido amigo 'Smiley' Petersen. Ele enriqueceu nossas vidas e juntou nosso grupo com amor, carinho e respeito", começou a postagem, em inglês. "Não temos certeza se podemos continuar sem seu sorriso brilhante e sua amizade. Nós te amamos, Colin. Descanse em paz", diz também.

O baterista, que já havia tocado nas primeiras gravações dos Bee Gees, foi se juntar oficialmente aos irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb apenas em 1966.

Ele ficou até os anos 1970, na produção de Cucumber Castles, e integrou a banda tributo The Best of The Bee Gees mais de 50 anos depois.

Entre os sucessos de Smiley, estão presentes músicas como Holiday e To Love Somebody.

Ele também fez parte de álbuns como Bee Gees' 1st e Idea.

O artista estava atualmente em turnê com o grupo na Austrália, seu país natal. Sua última apresentação, de acordo com a Australian Broadcasting News, foi no sábado, 16, em Bundaberg, Queensland.