Morre Tom Bower, ator de 'Duro de Matar 2' e filme de 'Breaking Bad'

Bowe era viúvo e havia perdido a esposa em agosto do ano passado

Tom Bower morreu no dia 30 de maio, enquanto dormia na casa onde morava, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A família do ator confirmou a morte ao site The Hollywood Reporter, na última quinta-feira, 6.