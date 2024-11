TEATRO

Mostra Bahia Aplaude toma conta do fim de semana

A peça infantil O Sumiço do Galinho Qui Ri Qui Qui será apresentada no domingo (17), no Centro Cultural Sesi Casa Branca

Doris Miranda

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 07:12

A peça infantil O Sumiço do Galinho Qui Ri Qui Qui Crédito: Ety&Jô/divulgação

Neste fim de semana, Salvador abre espaço para mais duas produções da Mostra Interior em Cena do Prêmio Bahia Aplaude, que destaca a riqueza da cena teatral do interior baiano. No sábado (16) e domingo (17), o público poderá se encantar com os espetáculos. O Sumiço do Galinho Qui Ri Qui Qui e Flor D’água, Mulher Rio, que celebram as narrativas da cultura regional.

Às 16h, no Centro Cultural Sesi Casa Branca, O Sumiço do Galinho Qui Ri Qui Qui convida o público a acompanhar a corajosa Sofia em uma jornada de fantasia e encontros surpreendentes. Na busca por seu querido galinho, ela cruza o caminho de figuras folclóricas como a Borboletinha, o Pai Francisco, a sapa, e outras personagens encantadoras que compartilham de uma mesma busca por algo ou alguém perdido.

No mesmo dia, às 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho, entra em cena o espetáculo Flor D’água, Mulher Rio, que mergulha no imaginário do sertão baiano com a interpretação de Sibelle Lélis, que encarna Flor D’água, a própria personificação das águas do rio São Francisco. A narrativa traz à tona vozes femininas de diferentes tempos e vivências, evocando dramas, mistérios e canções das mulheres ribeirinhas do sertão.

Esses espetáculos são parte de um movimento que exalta a cultura do interior baiano, agora celebrada lado a lado com as produções da capital no Prêmio Bahia Aplaude, em sua 30ª edição. Até o dia 24 de novembro, outros espetáculos se revezam entre o Centro Cultural Sesi Casa Branca e o Teatro Sesi Rio Vermelho, competindo por uma vaga entre os indicados de 2025.