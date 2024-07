CORRIDA DA SORTE

Motorista por aplicativo ganha carro 'zero' de cliente em Salvador

A corrida “da sorte” teria acontecido em meados de 2023. A história viralizou, mas os nomes do motorista e do cliente, e nem o modelo do veículo foram divulgados.

“Ele conta que em meados de 2023 fez uma viagem Black do aeroporto para um hotel da cidade, levando um senhor. Durante o trajeto eles conversaram bastante sobre a cidade e outros temas, e ao final, o passageiro pediu seu número pra solicitar-lhe viagem diretamente, já que tinha elogiado o carro e o atendimento recebido”, conta o influencer Cláudio Sena, conhecido como Claudião, que é amigo do motorista.

“Lá chegando, pediu avaliação do veículo do motorista, e disse-lhe: seu carro entra como parte do pagamento, e o restante é comigo. Agora escolha a cor. O motorista disse que na hora suou frio, caiu no riso, mas o cliente disse que tinha concretizado o negócio em Salvador, e estava ali para cumprir a promessa”, conta o influencer.