Motorista que atropelou Kayky Brito vira influencer e faz harmonização

O motorista Diones da Silva Coelho, 41 anos, que atropelou o ator Kayky Brito, segue mostrando sua rotina para os seguidores que conquistou nas redes sociais após o episódio. Agora, dois meses depois do acidente, Diones entrou na onda dos procedimentos estéticos e mostrou o resultado.



"Realizei hoje o meu processo de harmonização facial com a doutora Fabi Silveira, injetamos ácido hialurônico em pontos estratégicos da face com a finalidade de remover o aspecto de cansaço do rosto, no qual me incomodava muito. Estou muito feliz", escreveu Diones em seu perfil no Instagram.