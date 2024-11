DIVERSIDADE

Mulheres trans, casadas e mais velhas: veja novas regras do Miss Universo

Diretrizes do concurso mudaram a partir deste ano para permitir uma maior diversidade de mulheres participantes

Elis Freire

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 16:03

Sheynnis Palacios é eleita Miss Universo 2023 Crédito: Reprodução

No próximo sábado (16), o mundo vai descobrir quem será a Miss Universo 2024. A nova detentora da coroa será eleita e coroada durante a cerimônia da 73ª edição do concurso, que acontecerá na Cidade do México e contará com participantes de todo o mundo.

Este ano foi a primeira vez que mulheres de todas as idades puderam se inscrever nas etapas nacionais e regionais do Miss Universo, que acontece desde 1952. A mudança possibilitou a participação de nomes como Alejandra Rodríguez, que concorreu ao Miss Argentina e foi eleita Miss Buenos Aires aos 60 anos, e Melissa Teijo, de 71 anos, que concorreu ao Miss Texas, nos Estados Unidos.

Além disso, o Miss Universo 2024 será a edição com a maior diversidade já vista na história. As regras, amplamente criticadas por seguirem padrões de beleza estáticos, foram flexibilizadas pela nova gestão do concurso. Hoje em dia, a tailandesa Anne Jakkaphong Jakrajutatip comanda o concurso e buscou ampliar para que diversos tipos de mulheres pudessem se inscrever.

Famosa por sua atuação em defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+, ela chefia a empresa organizadora desde 2022. Anne é a primeira mulher a chefiar o Miss Universo.

Mulheres trans e casadas

Outra novidade do Miss Universo é a permissão da a inscrição de mulheres casadas e transexuais no concurso. Foi só por conta das novas regras que Luana Cavalcante teve a oportunidade de concorrer e vencer o Miss Brasil deste ano. Em setembro, a pernambucana desbancou as candidatas das outras 26 unidades da federação e se tornou a primeira mãe a levar a coroa na história do concurso.

Luana tem 25 anos e é natural do Recife. Em julho deste ano, ela recebeu o título estadual e disputou as fases da competição nacional. A jovem começou a modelar aos 13 anos, após vencer o Miss Pernambuco Juvenil, e trabalhou com marcas nacionais e internacionais.