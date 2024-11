INDENIZAÇÃO

Emissora é condenada a pagar R$ 20 mil para comerciante ofendido em reportagem

Record TV ainda pode recorrer da sentença

De acordo com a sentença, durante as gravações a repórter Marcela Munhoz teria mandado o homem 'tomar no c*', após o homem ser filmado puxando a lama que estava na frente do estabelecimento como forma de 'expulsar' a repórter.