ACUSADO DE ASSÉDIO

Mulher de Silvio Almeida se manifesta: 'Feminismo não me acolheu'

"Nunca vou esquecer das vezes que tive de amamentar a minha filha em meio a uma tristeza profunda”

A mulher do ex-ministro de Direitos Humanos Silvio Almeida, Ednéia Carvalho, se manifestou pela primeira vez, nesta quinta-feira (7), sobre as acusações de assédio contra o marido, que levaram à saída dele do governo Lula (PT). “Esses últimos dois meses não têm sido fáceis”, escreveu ela em uma publicação nas redes sociais.