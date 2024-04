EM SALVADOR

Museus do Ipac apresentam programação com atividades culturais até dia 7 de abril

Nova exposições também serão exibidas

Publicado em 3 de abril de 2024 às 10:15

Museus de Salvador Crédito: Fernando Barbosa

Uma semana com atividades culturais e programação exclusiva para os soteropolitanos entre os dias 4 e 7 de abril, em Salvador, está sendo divulgada pela Secretaria de Cultura da Bahia (Secult-Ba), por meio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac-Ba).

Os museus administrados pela Secult e Ipac prepararam uma programação para os visitantes, com atividades gratuitas para todas as idades, incluindo a abertura de novas exposições no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC) e no Museu de Arte da Bahia (MAB), além de um espetáculo de teatro no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) e muito mais.

Confira abaixo a programação completa dos museus:

Museu de Arte Contemporânea da Bahia (@MAC_BAHIA):

A a exposição “INICIADAS: Ancestralidades Contemporâneas”, reúne obras de Tiago Sant'Ana, Rebeca Carapiá, Glicéria Tupinambá, Pedro Marighella, Anderson Ac. e Isabel Seifarth, seis talentosos artistas baianos da nova geração, cujo trabalho não apenas desafia as convenções tradicionais da arte, mas também reflete uma profunda conexão com suas raízes culturais e ancestrais. Os visitantes terão a oportunidade de participar de uma visita guiada com o curador Daniel Rangel no sábado (06), às 16h30.

Além disso, há também o Acervo em exibição na Galeria Casarão e a coleção de arte urbana na Galeria Muro, que entraram em cartaz na terça-feira (02). A programação semanal do museu termina no domingo (07), com mais uma edição do “Amanhecer no MAC” com aula de meditação pelo Centro Budista Kadampa às 8h da manhã e recreação infantil às 16h.

Endereço: R. da Graça, 284 - Graça, Salvador–BA, 40150-060



R. da Graça, 284 - Graça, Salvador–BA, 40150-060 Funcionamento: Terça a sábado: 10h às 22h, domingo e feriados: 10h às 20h



Museu de Arte da Bahia (@museudeartedabahia):

Na quinta-feira (04), serão abertas as exposições ‘’Retratos de um Tempo - Um novo Olhar sobre a Cidade da Bahia’’, uma mostra de iniciativa singular que mergulha na história visual de Salvador, e a exposição “Afonso X e Galícia: O monarca que tanto olhou para as estrelas que se esqueceu da terra”, uma iniciativa do Conselho da Cultura Galega às 16h.

As exposições "Rodin e seus amigos" e "A iconografia da Bahia" estão disponíveis para visitação. Toda quinta-feira é realizada a feira agroecológica do MAB, onde o público tem a oportunidade de comprar produtos naturais de pequenos produtores.

No sábado (06), às 09h30, haverá um workshop de mediação cultural e mais uma edição do Vila Ocupa MAB – Pé de Feijão, com a Oficina a Voz Desejante com Valéria Rocha a partir das 10h.

Endereço: Av. Sete de Setembro, 2340 - Corredor da Vitória, Salvador–BA, 40080-004



Av. Sete de Setembro, 2340 - Corredor da Vitória, Salvador–BA, 40080-004 Funcionamento: Terça a domingo: 10h às 18



Museu de Arte Moderna da Bahia (@bahiamam):

No Museu de Arte Moderna, na quarta-feira (03), às 18h, ocorrerá a última atração da Residência Artística "O Museu é a Rua" na Galeria 3.

Na quinta-feira (04), o museu disponibilizará aos visitantes a Oficina Lab Desenho no Galpão das Oficinas às 14h. Também a partir da quinta-feira até o domingo (07), acontecerá na área externa do MAM o Espetáculo ‘’Parte de Nós’’ – Teatro Imersivo, sempre às 16h30.

Além da programação acima, os visitantes do Museu de Arte Moderna poderão também aproveitar a Coleção de Arte Lina Bo Bardi no Espaço Lina e a Linha do Tempo MAM e Livraria Caramurê no Espaço Solar.

Endereço: Avenida Lafayete Coutinho, s/n, Comércio



Avenida Lafayete Coutinho, s/n, Comércio Funcionamento: Terça a domingo: 10h às 18



Parque Histórico Castro Alves (@parquehistoricocastroalves):

Quem visitar o Parque Histórico Castro Alves terá a oportunidade de conhecer o Acervo PHCA, A Casa Sertaneja e a Exposição "Nossas Curvas não se Curvam", que realça o empoderamento e a luta da mulher Plus Size contra o preconceito.

Endereço: Praça Castro Alves, 106 - Centro, Cabaceiras do Paraguaçu–BA, 44345-000



Praça Castro Alves, 106 - Centro, Cabaceiras do Paraguaçu–BA, 44345-000 Funcionamento: Terça a domingo: 09h às 17h



Centro Cultural Solar Ferrão (@centroculturalsolarferrao):

Está em cartaz a exposição "MÁSCARAS", que exibe artefatos elaborados com complexas técnicas em madeira que fazem parte da coleção de Claudio Masella.

Endereço : R. Gregório de Matos, 45 - Pelourinho, Salvador–BA, 40026-240

: R. Gregório de Matos, 45 - Pelourinho, Salvador–BA, 40026-240 Funcionamento: Terça a domingo: 10h às 18h



Museu Udo Knoff (@museuudoknoff):

No Udo Knoff, primeiro museu de azulejaria e cerâmica do Brasil, está em exibição a exposição intitulada "Udo Colecionador", com um grande acervo de azulejos, pratos, jarros e telhas de origens variadas.