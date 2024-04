SHOW

Maglore se despede do álbum V e apresenta novo projeto acústico

Banda faz show de encerramento de seu quinto álbum de estúdio em Salvador nesta sexta-feira (05)

Luiza Gonçalves

Publicado em 3 de abril de 2024 às 05:00

Banda Maglore faz show de encerramento de seu quinto álbum de estúdio em Salvador Crédito: Divulgação/Azevedo Lobo

Chegou a hora dos fãs da Maglore darem adeus ao V, pelo menos por um tempo. Acontece em Salvador nesta sexta-feira (04), o show de despedida do quinto álbum de estúdio da banda, às 19h, no Largo Quincas Berro d’Água. Lançado em 2022, o V reúne Teago Oliveira, Lelo Brandão, Felipe Dieder e Lucas Gonçalves em composições e sonoridades que mostram uma Maglore que se reinventa mais uma vez. Mas isso não é tudo. Seguindo o caminho mais “cru” do instrumentos no V, a próxima empreitada da Maglore já está a todo vapor: trata-se de um álbum acústico com regravações de sucessos da banda, a exemplo de Invejosa, presente no álbum III, lançada nesta quarta-feira (03) nos streams de música.

O disco V teve uma construção processual e fragmentada, sendo desenvolvido antes, durante e após a pandemia. Em suas 13 faixas, compostas por Teago e Lucas, estão pautadas as inquietudes vividas no momento da crise, amor e romantismo, a solidão nas cidades, desilusões da vida adulta e o sentimento de que ainda se há muito a descobrir, como evocado em A Vida É Uma Aventura, música de abertura e que sintetiza o que o ouvinte encontraria no decorrer do álbum. O V mescla violões mais acústicos aos sons de metais e referências de rock, indie e até mesmo reggae.

MAGLORE - Invejosa • Acústico Crédito: Divulgação

“A gente resolveu fazer tudo com muita calma e conseguimos um disco mais espontâneo e mais cru. Tem essa diferença com relação aos anteriores. É um disco que deixamos um pouco de lado os efeitos, os sintetizadores e buscamos uma sonoridade mais crua, mais espontânea. Foi um tempo muito mais largo mesmo, mais de 3 anos, que é um fator muito importante pra você fazer e repensar os arranjos. E a gente também usou cordas e metais. Não tínhamos gravado um arranjo de cordas e metais anteriormente e acredito que esse também é um dos grandes diferenciais do disco”, conta Lelo Brandão, guitarrista e tecladista da banda.

As celebrações de encerramento do ciclo do V começaram no dia 15 de março, no Cine Joia, em São Paulo, seguido por Belo Horizonte, Rio de Janeiro e agora Salvador. Os últimos shows serão em Feira de Santana, Aracaju, Maceió e Teresina. “O público da Maglore é sempre muito generoso com a gente”, declara Lelo. O guitarrista explica que nesse mais de um ano de apresentações do V, encontraram um número de ouvintes que se multiplicou desde o Todas as Bandeiras - álbum anterior - se engaja nos trabalhos da banda e se conecta com as canções. “As pessoas que gostam do nosso som, elas sempre têm a curiosidade de conhecer o próximo trabalho. Até cobra a gente às vezes (risos). É muito legal isso, essa relação com a nossa música e acredito que o público da gente acaba crescendo a cada disco”, diz o guitarrista.

Sobre cantar em Salvador, ele revela que sempre haverá uma expectativa diferente e dessa vez não é exceção: “Salvador é a nossa casa, é a cidade onde a gente nasceu, onde a banda começou. Então, com certeza é um público exigente, mas é também um público emotivo, é um público astral demais. E é um público que sempre mesmo faz a gente se sentir de fato em casa”, frisa.