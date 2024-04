CLUBE CORREIO

Música, teatro infantil e espetáculos de comédia marcam a agenda cultural do final de semana

Da Redação

Publicado em 25 de abril de 2024 às 13:32

O fim dessa semana será marcado por música, teatro e comédia em espetáculos especiais na agenda cultural de Salvador que vão do público infantil ao adulto. A programação começa na sexta-feira (26) com o comediante e ator Flávio Andrade que apresenta o espetáculo de stand-up comedy Jogando Conversa Fora no Teatro Jorge Amado, às 20h.

As risadas também estão garantidas com Fanta e Pandora, uma Folia em Cena com os atores Rodrigo Villa, Lelo Filho e Maurício Martins, nas últimas apresentações da temporada deste espetáculo da Cia Baiana de Patifaria, às 20h, no Teatro Módulo. Ambos ingressos podem ser podem ser adquiridos no site da Sympla e nas bilheterias dos teatros.

No sábado (27),o Projeto MPB em Movimento promove encontro histórico entre o cantor de reggae Edson Gomes e a banda de pagode com grooves Àttooxxá, às 18h, na Concha Acústica do TCA. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria do TCA.

O final de semana também contará com dois espetáculos de teatro infantil: o primeiro é Ralph Desafios Online, da Cia de teatro Carlos Moreira, inspirado no filme WIFI Ralph. A peça será encenada no Teatro Jorge Amado, no sábado, às 16h e no domingo, às 11h.

Também está em cartaz a peça O Pequeno Príncipe, adaptação do livro homônimo de Saint-Exupéry feita pela Pinheiro Produções (Goiânia), no sábado, às 17h e domingo, às 11h e 17h, no Teatro ISBA. Ambos ingressos podem ser podem ser adquiridos no site da Sympla e nas bilheterias dos teatros.

SERVIÇO: Stand-up comedy Jogando Conversa Fora I Sexta-feira (26) às 20h no Teatro Jorge Amado I Ingressos: entre R$48 e R$100, disponíveis na plataforma Sympla

SERVIÇO: Fanta e Pandora, uma Folia em Cena I Sexta-feira (26), às 20h, no Teatro Módulo I Ingressos: R$30/60 disponíveis na plataforma Sympla

SERVIÇO: MPB em Movimento com Edson Gomes e Àttooxxá I Sábado (27), às 18h, na Concha Acústica do TCAI Ingressos: R$50/100, disponíveis na plataforma Sympla

SERVIÇO: Ralph Desafios Online i Sábado (27), às 16h e no domingo (28), às 11h no Teatro Jorge Amado I Ingressos: R$45/110, disponíveis na plataforma Sympla