CLUBE CORREIO

Musical Junino ‘Outra Vez Quadrilha!’ terá apresentação no teatro Sesc-Senac

Assinantes do Clube Correio tem 40% de desconto no valor dos ingressos

O Grupo Cultural Arraiá das Marias volta a cartaz, abrindo a temporada junina 2024, no teatro Sesc-Senac Pelourinho, com o musical junino “Outra vez Quadrilha!”. As apresentações acontecem nas duas primeiras sextas-feiras de maio (03/05 e 10/05), às 19h e tem ingressos disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.