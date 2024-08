NUMANICE

'Na minha cabeça eu também sou baiana', declara Ludmilla

Projeto soma 3,5 bilhões visualizações de streams somando todas as plataformas digitais

Priscila Natividade

Publicado em 18 de agosto de 2024 às 13:27

Ludmilla em entrevista no Numanice em Salvador Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

"Na minha cabeça eu também sou baiana". Salvador foi o palco escolhido pela cantora Ludmilla para dar o pontapé inicial da turnê Numanice 3. São quase cinco horas de show neste sábado (17), no Wet, (17) com um repertório de muito pagode. "A Bahia me abraçou, desde então eu faço parte e nunca mais quis deixar de vir aqui", disse a cantora durante a coletiva de imprensa.

Nem a chuva e o engarrafamento na Paralela impediu o público de ir curtir os hits que tornaram o projeto Numanice um sucesso como 'Amor Difícil', 'Maliciosa', 'A preta venceu' e 'Saudade da Gente'. "Eu estou muito feliz, esperei muito por esse momento de estar aqui em cima. O Numanice começou na minha casa. Experimentava coisas e esse evento saiu de lá. É uma extensão do que acontecia sempre e deu muito certo. Era um projeto que eu já imaginava que seria um sucesso".

Além de Salvador, a turnê Numanice 3 passa ainda por várias outras cidades brasileiras, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Brasília. Pela primeira vez, o projeto também chega ao exterior, com shows em Miami (EUA) e Lisboa (Portugal).

Entre as surpresas que Lud trouxe para a turnê, a participação do Olodum e também um momento do show comandado pelo seu alterego, a DJ Ludbrisa.

O projeto de samba e pagode impressiona. São mais de 3,5 bilhões visualizações de streams somando todas as plataformas digitais.