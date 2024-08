HITS

‘Numanice 3’: Ludmilla desembarca em Salvador com show em clima de pagode neste sábado (17)

O projeto, que reúne hits que embalam os fãs, trará para o palco a cantora em um formato diferente do pop, com um repertório repleto de sucessos como “Maliciosa”, “Maldivas”, “212”, “Amor Difícil”, “Tô de Boa”, “Pique Djavan” e muitos outros, que prometem animar o público por mais de 3 horas.

Além da cantora, a festa contará ainda com convidados especiais, que serão revelados apenas no dia do evento. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.