Pré-venda do Numanice #3 é aberta para Salvador nesta quinta (6)

A pré-venda do show soteropolitano da turnê “Numanice #3”, de Ludimila, começa nesta quinta-feira (6), a partir das 14h, através do Sympla.

Salvador será a primeira cidade a receber a turnê no dia 17 de agosto, no Wet. A série de shows, ainda vai passar por diversas cidades do Brasil e do exterior, como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Belém, Curitiba, Florianópolis, Natal, Brasília, Miami (EUA) e Lisboa (Portugal).