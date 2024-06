SUCESSO #1

Faltando 1 mês e meio para o Numanice em Salvador, Ludmilla lança 'Ludsession' com IZA

A cantora Ludmilla vai começar a turnê do Numanice em Salvador a partir de agosto, mas antes de sair pelo Brasil com os shows, a artista liberou, na noite desta terça-feira (25), o projeto audiovisual com IZA, o 'LudSession'.

Dessa vez, o repertório das cantoras contou com as músicas “Sem Filtro”, “Morrer de Viver”, “Saudade Daquilo”, “Tô Querendo Mais” e “Embrasa”, causando um alvoroço nas redes sociais entre os fãs das artistas.

São exatos 11 minutos de pura interação entre as duas, reunindo as músicas que estão fazendo sucesso no repertório de ambas. Tanto Ludmilla, quanto IZA já ensaiavam o lançamento do 'LudSession' há algum tempo, mas não tinha uma data certa.