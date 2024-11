PRA FECHAR O ANO

Na sua 50º edição, especial de fim de ano de Roberto Carlos na Globo terá atração internacional

O show especial é exibido na emissora desde 1974

Neste ano, o especial de final de ano do cantor Roberto Carlos na TV Globo vai celebrar os 50 anos na emissora. Para a comemoração, o cantor, de 83 anos de idade, convidou Zeca Pagodinho, Chitãozinho & Xororó, Wanderléa e Gilberto Gil. O especial será gravado no Allianz Parque, em São Paulo.

As outras atrações do especial serão gravadas no dia 27 de novembro, com exibição no mês de dezembro, com data ainda a ser divulgada. O espetáculo fará uma retrospectiva pelas cinco décadas dos especiais da TV Globo, relembrando momentos que marcaram época e viraram tradição de final de ano de muitos brasileiros.