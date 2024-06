MÚSICA AO VIVO

Nadson O Ferinha, Thiago Aquino e mais: festival 10 Horas de Arrocha anuncia atrações

Evento será no Parque de Exposições

Da Redação

Publicado em 17 de junho de 2024 às 12:22

10 Horas de Arrocha Crédito: Divulgação

O festival 10 Horas de Arrocha acaba de anunciar mais quatro atrações da festa. O evento, que acontece em 10 de agosto no Parque de Exposições, em Salvador, levará para o Palco Serestão a cantora Symone Morena e, para o Palco do Arrocha, nomes como Netto Brito, Kart Love e Thiago Aquino.

Além dos nomes confirmados, o 10 Horas de Arrocha trará ainda Pablo, Devinho Novaes, Unha Pintada, Nadson O Ferinha, Toque Dez, Heitor Costa e Silvanno Salles – no Palco do Arrocha, e no Palco Serestão, a animação ficará por conta de Júlio Nascimento, Violão de Ouro, Brasilian Boyz e Canindé.

O festival começa às 18h e vai até o dia amanhecer. Os ingressos estão sendo vendidos nos balcões do Pida no Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Shopping Paralela e Shopping Piedade, na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site.

Serviço

O que: Festival 10 Horas de Arrocha

Quando: 10 de agosto

Onde: Parque de Exposições

Atrações: Palco principal: Pablo | Devinho Novaes | Unha Pintada | Nadson O Ferinha | Toque Dez | Heitor Costa | Silvanno Salles | Kart Love | Netto Brito | Thiago Aquino

Palco Serestão: Júlio Nascimento | Violão de Ouro | Brasilian Boyz | Canindé | Symone Morena