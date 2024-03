PROBLEMA EM FAMÍLIA

'Não sei nem onde mora. Sofro até hoje', desabafa Alessandra Negrini sobre afastamento do filho

Antonio, de 27 anos, é fruto do relacionamento da atriz com Murilo Benicio

Alessandra Negrini, de 53 anos, falou recentemente no podcast Desculpa Qualquer Coisa, apresentado por Tati Bernardi, sobre seu relacionamento com os filhos Antônio e Betina, de 27 e 19 anos, respectivamente. Ela desabafou sobre o afastamento com Antônio, fruto de seu relacionamento com o ator Murilo Benício.