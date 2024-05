ABRIU O JOGO

“Não sou amiga”, diz Sheila Mello sobre Scheila Carvalho

A ex-dançarina e loira do Tchan falou sobre a relação com a morena e com Jacaré, seus ex-colegas de palco

Publicado em 16 de maio de 2024 às 21:13

Sheila Mello (à direita) abre o jogo sobre Scheila Carvalho (à esquerda) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A ex-dançarina Sheila Mello falou sobre a relação com os ex-colegas de palco Scheila Carvalho e Jacaré na banda É o Tchan. Ela também comentou sobre sua ida para o grupo, após vencer um concurso para se tornar a nova loira do Tchan, em agosto de 1998. As informações foram divulgadas pelo jornal Metrópoles.

“Eu não sou amiga da Scheila Carvalho que nem eu sou amiga do Jacaré, nesse nível de cumplicidade. Eu não tive esse encontro com a Carvalho nesse lugar de ter um problema e ligar para ela, e com o Jacaré eu tenho”, disse ela em entrevista ao colunista André Moura do Meio News.

Porém, a ex-loira do Tchan fez questão de enfatizar a admiração que sente pela ex-amiga de palco.

“Com a Carvalho não é só profissional, é um lugar de admiração. Por mais que a gente não tenha essa amizade de uma acessar a outra no âmbito pessoal, quando eu olho para a Carvalho eu tenho consciência de que parte da minha história é por causa dela”, declarou.

Sobre Jacaré, Sheila Mello não economizou nos elogios. “Eu não tenho pudor em falar que tirando os meus irmãos, o Jacaré é o meu melhor amigo. A gente precisa de uma orientação e foi bom eu ter buscado essa orientação do Jacaré porque ele nunca foi afetado com a fama. Ele me ajudou muito a ter os pés no chão. Ele é muito autêntico e sempre esteve em um lugar sagrado para mim”, falou.

Na época do concurso de nova loira do Tchan, Sheila Mello assumiu a posição que, até então, era de Carla Perez. “Teve a pressão de ficar no lugar da Carla e estar ao lado da Carvalho, que ganhou os títulos de mulher mais sexy do Brasil”, relembrou.

Sobre a convivência com Carla Perez, Sheila explicou: “Eu não tive esse prazer de conviver tanto com ela porque quando eu entrei ela já saiu, e foi só nos programas de televisão que nós nos víamos”, contou.