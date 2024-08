SHOW DO ADEUS

Natiruts vem a Salvador em setembro para último show da banda na cidade

A banda Natiruts virá a Salvador para sua última apresentação na cidade. O show será realizado na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, no dia 7 de setembro, a partir das 19h. Conhecido por expressar suas paixões musicais e espirituais através do reggae, com letras que exaltam amor, paz e positividade, o grupo está realizando a turnê “Leve com Você” por várias cidades do país.