Negralizar o concretismo

Nelson Maca volta ao Teatro Gregório de Mattos com a performance Thank You Exu

Espetáculo acontece nesta quinta (30), às 17h, e conta com a participação da poeta Lúcia Santos, do DJ Gug e do grafiteiro Lee27

Da Redação

Publicado em 28 de maio de 2024 às 10:43

Performance Thank You Exu com Lee 27, Nelson Maca, Dj Gug e Lúcia Santos Crédito: Divulgação/Ricardo Soares

O escritor e performer Nelson Maca volta ao Teatro Gregório de Mattos com nova apresentação da performance Thank You Exu, nesta quinta (30), feriado de Corpus Christi, às 17h. O espetáculo conta com a participação da poeta Lúcia Santos, do DJ Gug e do grafiteiro Lee27. Após a apresentação, acontece um bate-papo sobre o processo criativo da equipe.

Divididos em cinco grupos, os poemas giram em torno dos eixos origem, natureza, movimento, comunicação e enfrentamento. Eles constroem uma narrativa sobre o orixá Exu, suas qualidades, funções e ambientes, de sua origem à simbologia contemporânea, segundo representações da cultura afro-baiana.

Usando a poética da oralidade como fio condutor, a apresentação tece um hibridismo de elementos visuais e sonoros, que Nelson Maca, num misto de seriedade e provocação, conceitua de “afro-verbivocovisual”. Segundo ele, essa é sua forma de negralizar o concretismo.

Para construção desse tecido híbrido, o poeta convocou artistas que já fazem parte de sua trajetória. A poeta-performer Lúcia Santos leva repetições, dobras, coros e sobreposições aos poemas. O DJ Gug é responsável pela execução ao vivo da sonoplastia, com destaque para o universo estético do rap e do sound designer. Já o grafiteiro Lee27, pioneiro da cultura hip hop da Bahia, completa o time. Lee é um dos percussores brasileiros da temática relacionada ao mundo do candomblé no grafite.