'Nepo baby' assumido: saiba quem é Pedro Novaes, o Beto de 'Garota do Momento'

Pedro Novaes estreou na novela Garota do Momento interpretando o fotógrafo Beto, o mocinho da trama, que vive um romance com a protagonista Beatriz (interpretada por Duda Santos) e se vê também envolvido com a antagonista Bia (vivida por Maisa). Filho de Letícia Spiller e Marcelo Novaes, o ator, de 28 anos, chamou bastante atenção pela semelhança com o seu pai.