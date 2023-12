Netflix fica fora do ar em todo o mundo nesta segunda-feira (11)

O serviço de streaming Netflix ficou fora do ar nesta segunda-feira, 11. A informação foi relatada por diversos usuários da plataforma nas redes sociais, que detalharam instabilidade durante a reprodução e “falha de conexão de rede”. De acordo com o Downdetector, site que detecta o status de sites e serviços em tempo real, a Netflix apresentou instabilidade a partir das 19h21min (horário de Brasília). A verificação de inconstância atingiu o pico às 19h51min, tendo sido relatadas cerca de 780 notificações de erro.

Usuários da Netflix em todo o mundo relatam erro durante reprodução do streamingNo X (Twitter), o influenciador Pedro Motta compartilhou a imagem da tela do streaming, que informava estar “verificando conexão de rede”. Na imagem é possível verificar que a conexão com a Internet é estável, porém, a conexão com o servidor da Netflix não é concluída.