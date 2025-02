AXÉ MUSIC

Netinho explica ausência no Carnaval de Salvador e critica: “Festa infestada por músicas estranhas”

Cantor não participa da folia na capital baiana desde 2012

Ícone da Axé Music, Netinho usou as redes sociais para explicar a ausência no Carnaval de Salvador, onde não se apresenta desde 2012, e criticar a festa baiana. Segundo o músico baiano de 58 anos, suas músicas não combinam mais com a festividade, que teria sido “infestada” por canções que ele classificou como estranhas. >

De acordo com o artista, lembrado por sucessos como Milla e A Vida é Festa, a possibilidade de se apresentar sem cachê foi cogitada em 2024. Neste ano, apesar de não participar da folia na capital baiana, Netinho fará parte da programação de outras cidades do país.>

“No ano passado, 2024, por causa de muitos pedidos de fãs de Salvador, fui a Saltur e ofereci uma puxada de trio, sem bloco, do Campo Grande até a Praça Castro Alves, voltando por toda Carlos Gomes até os Aflitos, como fiz muitas vezes no passado com blocos. Ofereci meu show sem cachê para mim, apenas para banda e equipe. Seria um presente meu para Salvador. Infelizmente, as datas que eu tinha não se encaixaram com as possibilidades deles”, declarou.>