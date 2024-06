SUSTO

No hospital, Fafá de Belém tranquiliza fãs após acidente doméstico

"Amores, passando aqui pra agradecer pelo carinho comigo! Sigo obediente e vou dando notícias. Estou aqui me cuidando, fazendo todos os meus exames, para ver quando posso voltar as minhas atividades em pleno. A vida da gente... eu vou caminhar para frente. E a gente tem que caminhar com saúde, respeitando o nosso tempo, respeitando o tempo do nosso corpo", disse ela.