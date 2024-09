INÉDITO

Nova canção do Grupo Ofá tem parceria com Milton Nascimento e Péricles

Primeira música do álbum ÌYÁ ÀGBÀ ṢIRÉ: O Poder do Sagrado Feminino será lançada nesta sexta (5)

Alô Alô Bahia

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 21:37

Grupo Ofá Crédito: Geovane Peixoto

O Grupo Ofá lança nesta sexta-feira (6) a primeira música do álbum ÌYÁ ÀGBÀ ṢIRÉ: O Poder do Sagrado Feminino, que tem direção geral de Flora Gil, direção artística e musical de Yomar Asogbá e Iuri Passos.

Em uma das faixas, um encontro inédito e icônico: Milton Nascimento, Péricles e Luciana Baraúna cantam um Xirê, remetendo à atmosfera dos Terreiros.

Escolhida pela Iyalorixá do Terreiro do Gantois, Mãe Carmen de Oxaguiã, a música Òrìṣà Ìyá mase mà’lé, reverencia a mãe de Xangô e foi composta por Asogbá Yomar, Luciana Baraúna e Iuri Passos.

Sob este canto estão os vocalizes e melodias de Milton Nascimento, que remetem à ancestralidade e áurea dos encantados. No álbum, nomes como Baco Exú do Blues, Luedji Luna, Vanessa Moreno, Xênia França, Fabiana Cozza, Vovó Cici, Margareth Menezes, Roberto Mendes, Vanessa da Mata, Irma Ferreira, Mãeana e Preta Gil emprestam suas vozes para os Orikis, que em yorubá, significa: “louvar, saudar, evocar”.

Após o sucesso do disco OBATALÁ, Uma Homenagem a Mãe Carmen (2019), indicado ao Grammy Latino 2020 e do primeiro disco Odum Orim (2000), o Grupo Ofá reproduz no novo trabalho a música sacra de matriz africana no Brasil em conjunto com elementos da música contemporânea, em um repertório dedicado às orixás que trazem a força ancestral do sagrado feminino.

ÌYÁ ÀGBÀ ṢIRÉ

Ìyá Àgbà significa “Mãe Antiga” e é a representação das orixás que trazem a energia, a força e a representação das mães ancestrais e do feminino sagrado nas religiões de matriz africana. O novo trabalho do Grupo Ofá, formado Luciana Baraúna, Yomar Asogba e Iuri Passos, integrantes do Terreiro do Gantois, chama-se ÌYÁ ÀGBÀ ṢIRÉ: O Poder do Sagrado Feminino e traz a participação de artistas consagrados da MPB em uma homenagem a essas divindades em forma de 16 canções/ Orikis em formato de CD, Vinil e digital para acesso nas plataformas streaming de música.

O lançamento do álbum será para convidados no dia 15 de setembro, às 16h, no Centro Cultural Barroquinha, em Salvador.