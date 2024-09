LIVRO

Nova obra de Casey McQuiston é escrita em linguagem neutra

Depois do imenso sucesso de Vermelho, Branco e Sangue Azul, livro e série, Casey McQuiston está lançando seu novo trabalho, Combina? (Seguinte), obra que também tem como foco principal um casal LGBTQIA+. Mas, em relação ao anterior, este livro tem um plus: grande parte de seu conteúdo foi escrito em linguagem neutra. O spoiler já está na capa. Sob o nome de McQuiston está escrito a palavra 'autore', assim mesmo, indicando que se trata de uma pessoa não binária.

Adequar o texto de McQuiston à concordância com os pronomes neutros no português (elu/delu) deu um trabalhão para o tradutor Guilherme Miranda, já que em inglês os pronomes they/them já são naturalmente neutros e também são usados pela população queer, como é o caso dos famosos Demi Lovato e Sam Smith. McQuiston revelou surpresa com as possibilidades de gênero da língua portuguesa quando visitou o país há dois anos, ocasião em que veio divulgar Vermelho, Branco e Sangue Azul.