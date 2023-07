Conheça o novo livro de Stefano Volp, que será lançado em Salvador

Stefano Volp lança seu quinto livro, Nunca Vi a Chuva, em Salvador. Crédito: LilOliveira/Divulgação

Não é difícil encontrar por aí algum livro para adolescentes e jovens adultos escrito na forma de diário. Só que, em geral, essas obras não apenas têm protagonistas meninas como têm um foco principal no público feminino. Isso sempre foi algo que intrigou o escritor Stefano Volp, 33 anos. Desde que começou a escrever profissionalmente, falar de masculinidade para jovens adultos (os chamados livros YA, young adults na sigla em inglês) era algo que ele almejava.

“A gente é muito ensinado, enquanto homens, a não demonstrar emoções, afeto. Você tem que parecer mais duro. Por isso, o diário era coisa de menina, vinha até com cadeado de coração. No diário, a gente expõe sentimentos. Mesmo sendo um espaço que oferece segurança para ser vulnerável, é como se um homem não pudesse ser vulnerável nem no que escreve para si mesmo”, diz.

Foi assim, a partir dessas inquietações, que começou a nascer a história de Nunca Vi a Chuva, seu primeiro título lançado pela Galera Record. Neste sábado (8), Volp fará o lançamento da obra em Salvador, na livraria LDM do Shopping Bela Vista. No encontro, previsto para às 16h, além de uma sessão de autógrafos, haverá um bate-papo mediado pelo também escritor Deko Lipe.

“Fui a Salvador pela primeira vez no ano passado, quando lancei Homens Pretos Não Choram. Nunca fui recebido em um lugar como Salvador. Quando abriu-se a possibilidade de uma nova turnê, falei que tinha que ir a Salvador”, conta ele. Ao todo, Volp já lançou cinco livros.

Nunca Vi a Chuva é o diário de Lucas, um garoto de 19 anos que parece ter a vida perfeita. Adotado quando criança por uma família rica, foi morar em Portugal, onde se divide entre a namorada e os amigos. No entanto, os problemas em casa e com a namorada o levam a uma tentativa de suicídio. Quando está prestes a tirar a própria vida, Lucas recebe um vídeo em que vê um garoto exatamente igual a ele. Assim, os leitores acompanham a saga do garoto rumo ao Rio de Janeiro para encontrar seu irmão gêmeo. Rafael, o gêmeo, tem uma deficiência visual e foi adotado por uma família simples, mas repleta de amor.

Nunca Vi a Chuva, de Stefano Volp, conta a história de dois irmãos gêmeos adotados por famílias diferentes. Crédito: Divulgação/Galera Record

"É um relato íntimo de um jovem que descobre, numa visita à psicóloga, que ele precisa se abrir mais. Ela sugere a escrita num diário, então aquele começo se torna uma jornada muito íntima desse rapaz muito quebrado por dentro, com um diagnóstico de depressão, e que vai descobrindo as alegrias nas simplicidades da vida", explica Volp.

O livro chegou a ser lançado de forma independente em 2017, na plataforma de autopublicação da Amazon. Lá, ficou em primeiro lugar entre os mais vendidos mais de 30 vezes. O contexto era de um momento em que os leitores estavam ávidos por mais obras da chamada sick-lit, gênero que traz personagens jovens e adolescentes vivendo em torno de uma doença física ou mental. Um dos grandes expoentes dessa época foi o bestseller A Culpa é das Estrelas, do americano John Green.

Sensibilidade

Na Amazon, uma das tags usadas pelos leitores para definir a obra era "ressaca literária" - uma expressão que indica que aquele título ajudou pessoas que estavam há muito tempo sem ler nenhum livro a voltar a ter uma rotina de leitura. "Eu acredito na democratização da leitura, então tinha um preço super acessível. Ele teve seu caminho e agora foi visto por uma editora. É um livro que nunca chegou numa livraria, então é um livro novo", conta o escritor.

Uma das principais diferenças entre a primeira edição publicada de forma independente e a edição feita pela Galera Record é o tratamento mais responsável com temas de saúde mental, de acordo com Volp. "Ao revisitar esse livro, vi isso como uma oportunidade de poder falar desse assunto de forma mais responsável", explica.

Falar sobre temas sensíveis para adolescentes veio da própria observação do autor com esse público. A lembrança de ter sido um adolescente que gostava muito de ler ao mesmo tempo em que se busca identificação com o que está lendo foi um caminho.

"O mundo coloca os adolescentes muito como 'aborrecentes' rebeldes, mas tem muita dor e luto nessa fase da vida também. Eu escrevi num processo de observação do meu entorno, quando morava na Baixada e estava num processo de letramento racial. É quase uma dicotomia de todo o peso e leveza da idade", avalia.

Apesar de um crescimento dos autores nacionais nos últimos anos, o segmento editorial dos livros YA é historicamente mais ligado a escritores estrangeiros. Para Volp, porém, ler uma obra que se passa no interior do Rio de Janeiro traz uma identificação diferente com as situações do cotidiano nacional.

"Mais de 80% do livro se passa no interior do Rio. O celular não funciona, o cabrito da família entra na casa o tempo todo, tem os senhorzinhos jogando baralho, a antena parabólica, todas essas brasilidades. Muitos jovens leem um livro nacional pela primeira vez e me mandam mensagens dizendo que se viram no livro, viram a família ali", acrescenta.

Capixaba, Volp cresceu em Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense. Filho de uma professora, ele se formou jornalista mas ainda na faculdade percebeu que gostava mais de ficção do que de reportar a realidade. O gosto pelas palavras veio da própria mãe.

"Ela me ensinou a ler e acabei herdando isso de família. Tive um incentivo muito forte dentro de casa, mesmo estudando na educação pública, mesmo não encontrando referências nas bibliotecas. Fui entendendo que era um caminho que eu queria seguir", conta.