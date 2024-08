PAGGODIN

'O pagode nunca esteve em baixa', diz Leo Santana sobre 'migrar' de ritmo em novo projeto

Muito se comenta sobre o pagode está na moda e fazendo com que artistas do Brasil inteiro como Ludmilla, Glória Groove, entre outros, migrem para o ritmo musical.

Para o cantor Léo Santana, que lançou nesta terça-feira (6) o seu novo projeto, o Paggodin, o pagode está enraizado em suas veias musicais desde a época em que ainda morava com os seus pais na Boa Vista do Lobato, subúrbio de Salvador.

"Após a pandemia, o pagode voltou com tudo, mas é importante deixar claro que nunca esteve em baixa. Aí eu sempre deixo claro que é a banda Menos é Mais veio de uma forma muito avassaladora, e eu acho que é porque todo mundo tava em casa na pandemia e só tinha que ouvir alguma coisa, de fato. A chegada da banda fortaleceu bastante, os números não me deixam mentir", diz.

Em relação à Glória Groove, que lançou um novo projeto de pagode recentemente, o "Serenata da GG", indo na no mesmo ritmo que Ludmilla com o "Numanice", o marido de Lore Improta reforçou que a cantora paulista já vem de um berço familiar envolvendo pagode, já que Gina Garcia, mãe da Glória, era backing vocal da banda Raça Negra, um dos maiores grupos do pagode romântico do Brasil.