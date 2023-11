'Ó Paí, Ó 2' chega primeiro à Bahia com três dias de pré-estreias; veja onde assistir

'Ó Paí, Ó 2' chega primeiro à Bahia com três dias de pré-estreias pagas. Crédito: FABIO BOUZAS FOTOK

Após o sucesso de três sessões pagas de pré-estreia esgotadas, nesta quarta-feira (15), no Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, em Salvador, o filme "Ó Paí, Ó 2" sairá na frente em Salvador, cidade onde o filme se passa e onde boa parte do elenco vive, além de Feira de Santana e Vitória da Conquista.



Protagonizada por Lázaro Ramos, a produção ganhará mais sessões de pré-estreia pagas nos próximos dias 18, 19 e 20 de novembro, antes da estreia nacional, no dia 23 de novembro, com distribuição da H2O Films.

A trama poderá ser assistida em sessões no Cine Glauber Rocha, UCI Oriente Shopping da Bahia, UCI Oriente Shopping Paralela, UCI Oriente Shopping Barra, UCI Oriente Salvador De Lux, Cinepolis Salvador Norte, Cinepolis Parque Bahia, Cinemark Salvador Shopping, Saladearte Cine Paseo, Cineflix Bela Vista, Centerplex Boulevard (Vitória da Conquista) e Oriente Cineplace Boulevard Shopping (Feira de Santana).

O filme é continuação do longa de 2007 e marca o retorno de Lázaro ao Pelourinho como o cantor Roque, um dos personagens mais marcantes de sua carreira. Com direção de Viviane Ferreira, a comédia chega aos cinemas no mês da Consciência Negra. Dira Paes, Érico Brás, Luciana Souza, Tânia Toko e Lyu Árison retornam ao elenco, além de novos nomes, como Luís Miranda. O longa é uma produção da Dueto e Casé Filmes, em coprodução com Globo Filmes e Canal Brasil.

Mais de 15 anos depois do sucesso do primeiro longa, Roque (Lázaro Ramos) se prepara para lançar sua primeira música e está confiante que irá, finalmente, alcançar a fama como cantor. Enquanto isso, o cortiço de Dona Joana (Luciana Souza) continua agitado em meio a fofocas e confusões entre os novos moradores e vizinhos. Já Neuzão (Tânia Toko), perde seu bar, causando uma comoção geral. Mas a animação da turma é grande com as preparações para a Festa de Iemanjá, uma das mais populares do calendário baiano, que concentra uma multidão em Salvador.

A passagem do tempo é vista nos filhos dos moradores do cortiço – bebês e crianças no filme de 2007, agora adolescentes e jovens adultos. Entre eles Salvador (João Pedro), filho de Roque; Michelangelo (Pedro Amorim) e Reginho (Thiago Marinho), filhos de Maria (Valdinéia Soriano) e Reginaldo (Érico Brás); Gisele (Ariele Pétala), filha de Yolanda (Lyu Arisson) e Neuzão (Tânia Toko).

Filmado no Centro Histórico de Salvador e no bairro do Rio Vermelho, "Ó Paí Ó 2" utiliza humor e música para abordar temas sociais e denúncias do cotidiano da população pobre e, em sua maioria, negra. A trama vai apresentar novas aventuras dos personagens que marcaram o primeiro longa. Além de Dira Paes, Érico Brás, Luciana Souza, Tânia Tôko e Lyu Arisson, retornam à produção Rejane Maia, Jorge Washington, Cássia Valle, Edvana Carvalho, Vinícius Nascimento, entre outros.

Somam-se ainda ao elenco em participações especiais os atores Luis Miranda, Ricardo Oshiro e Clara Buarque, e representantes da cena musical baiana, como os cantores Russo Passapusso (BaianaSystem), Margareth Menezes, Tiganá Santana, Guiguio Shewell (ex-Ilê Aiyê), Pierre Onassis (ex-Olodum), Nininha Problemática, o grupo Attooxxa e a cantora Alana Sarah.