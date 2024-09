MÚSICA

Oasis vem ao Brasil para show em 2025, diz revista inglesa

Depois de esgotar ingressos para todas as apresentações no Reino Unido, o Oasis pode estar de olho no resto do mundo - e isso inclui o Brasil. De acordo com a NME, veículo britânico de música e cultura, a banda dos irmãos Gallagher deve passar por São Paulo em uma turnê internacional em 2025.