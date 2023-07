Oito meses depois, certidão de óbito de Gal Costa é divulgada

A cantora Gal Costa, que morreu em novembro de 2022, deixou um legado na música brasileira. A causa da morte da artista baiana, no entanto, era mantida em segredo pelos familiares e amigos próximos.



Mas neste domingo (16), o programa Domingo Espetacular, da Record TV, exibiu a certidão de óbito de Gal Costa. De acordo com a certidão, a eterna cantora da MPB morreu em casa depois de um infarto agudo no miocárdio, ou seja, a artista teve um ataque cardíaco e neoplasia maligna de cabeça e pescoço.