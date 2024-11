MÚSICA

Olivia Rodrigo confirma show solo no Brasil; veja como comprar ingressos

Os ingressos serão vendidos a partir das 10h desta quinta-feira (14)

Fernanda Varela

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 16:49

Olivia Rodrigo Crédito: Divulgação

A cantora Olivia Rodrigo confirmou que fará shows solo no Brasil. Nesta terça-feira (12), ela confirmou que fará sua estreia em estádios no Brasil e no México.

A artista se apresentará em Curitiba, no Estádio Couto Pereira, no dia 26 de março. Depois, subirá ao palco no Lollapalooza Brasil, em São Paulo, no dia 28 de março de 2025.

Os ingressos serão vendidos a partir das 10h desta quinta-feira (14), no site da Ticketmaster, e às 11h na bilheteria oficial. Os bilhetes podem ser divididos em até 3x sem juros no cartão de crédito.