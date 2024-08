CULTURA

Osba abre programação de agosto com concerto gratuito nesta quinta-feira (8) no Pelourinho

Confira horários e datas das apresentações

Da Redação

Publicado em 6 de agosto de 2024 às 12:25

Osba Crédito: Taylla de Paula

A Orquestra Sinfônica da Bahia inicia sua programação de agosto com um concerto gratuito nesta quinta-feira (08 de agosto), às 19h, na Igreja de São Francisco, no Pelourinho. A apresentação faz parte da Série Manuel Inácio da Costa, projeto em que a OSBA percorre igrejas de Salvador.

A regência será da maestra convidada, a paulista Natália Larangeira, com solo do chefe do naipe de trompetes da OSBA, Heinz Schwebel. No programa, serão interpretados o “Concerto para Trompete em Si Bemol Maior” do compositor italiano Antonio Vivaldi (1678-1741) e a “Sinfonia Nº 1 em Dó Menor” da compositora alemã Emilie Mayer (1812-1883).

A maestra Natália Larangeira destaca a importância da execução da “Sinfonia Nº 1” de Emilie Mayer, considerando-a uma obra verdadeiramente significativa para a música sinfônica. Para a maestra, esta obra de Mayer demonstra o profundo domínio da forma clássica de composição, além de uma riqueza de imaginação musical.

“A presença de obras de compositoras em programas orquestrais é crucial para a diversidade do repertório e para a promoção da igualdade de reconhecimento. Celebrar uma peça de uma compositora como Mayer ajuda a reescrever a narrativa musical, destacando que a genialidade não tem gênero. É uma oportunidade de refletir sobre a contribuição significativa que mulheres como ela fizeram para a música, muitas vezes em um ambiente onde suas conquistas eram minimizadas", afirmou Natália Larangeira.

O programa será completo com a estreia de “Fantasia Concertante para Três Trombones e Orquestra”, composição do baiano Jamberê Cerqueira feita por encomenda da OSBA. Na interpretação desta peça, haverá a participação como solistas do trio de trombonistas da OSBA, formado pelos músicos Michele Girardi, Hélio Góes e Mauro Madruga.

Os ingressos para a edição do Viagens Sinfônicas estão à venda pela plataforma online Sympla pelos valores de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Viagens Sinfônicas no Teatro Faresi

Já no dia 16 de agosto (sexta-feira), às 20h, a Orquestra apresenta a terceira edição este ano do Viagens Sinfônicas, série que busca proporcionar uma imersão sensorial e didática nos elementos musicais das obras apresentadas, destacando algumas das composições mais relevantes da música de concerto.

Com a regência do maestro Carlos Prazeres, o concerto contará com a participação como solista do violoncelista paulista Luiz Fernando Venturelli. Ele interpretará com a OSBA o “Concerto para Violoncelo em Dó Maior”, do austríaco Joseph Haydn (1732-1809); e o “Concerto para Violoncelo, Op.129”, do austríaco Friedrich Gulda (1930-2000).

O programa será completo com a estreia de “Fantasia Concertante para Três Trombones e Orquestra”, composição do baiano Jamberê Cerqueira feita por encomenda da OSBA. Na interpretação desta peça, haverá a participação como solistas do trio de trombonistas da OSBA, formado pelos músicos Michele Girardi, Hélio Góes e Mauro Madruga.

Os ingressos para a edição do Viagens Sinfônicas estão à venda pela plataforma online Sympla pelos valores de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Homenagem sinfônica a Belchior

Fechando a programação de agosto, a OSBA apresenta Belchior Sinfônico, uma homenagem ao cantor e compositor cearense Belchior, autor de clássicos da música brasileira como “Sujeito de Sorte”, “Como Nossos Pais”, “Apenas um Rapaz Latino Americano” e muitos outros.

O concerto Belchior Sinfônico acontece no dia 30 de agosto (sábado), às 20h, na Casa Rosa, no Rio Vermelho. A apresentação será regida pelo maestro Carlos Prazeres, e contará com as participações do cantor João Cavalcanti, ex-integrante da banda Casuarina e que esteve na primeira edição do OSBREGA - Concerto do Amor, além do sanfoneiro Marcelo Caldi, parceiro da OSBA em projetos como o São João Sinfônico.

Os ingressos para Belchior Sinfônico serão vendidos pela plataforma Sympla a partir das 14h do dia 20 de agosto (terça-feira), pelos valores de R$80 (inteira) e R$40 (meia) no primeiro lote, R$100 (inteira) e R$50 (meia) no segundo lote.

SERVIÇO:

08/AGO (QUINTA-FEIRA) – Série Manuel Inácio da Costa

– Série Manuel Inácio da Costa Horário: 19h

19h Local : Igreja de São Francisco (Pelourinho)

: Igreja de São Francisco (Pelourinho) Entrada: Gratuita - sujeita à lotação do espaço

- sujeita à lotação do espaço Regência: Natália Larangeira

Natália Larangeira Solista: Heinz Schwebel (trompete)

Heinz Schwebel (trompete) Programa:

A. Vivaldi - Concerto para Trompete em Si Bemol Maior

E. Mayer - Sinfonia Nº 1 em Dó Menor

16/AGO (SEXTA-FEIRA) – Viagens Sinfônicas

– Viagens Sinfônicas Horário : 20h

: 20h Local: Teatro Faresi - Ondina

Teatro Faresi - Ondina Entrada: R$40 (inteira) e R$20 (meia), à venda na Sympla.

R$40 (inteira) e R$20 (meia), à venda na Sympla. Regência: Carlos Prazeres

Carlos Prazeres Solistas: Luiz Fernando Venturelli (violoncelo); Michele Girardi, Hélio Góes e Mauro Madruga (trombones)

Luiz Fernando Venturelli (violoncelo); Michele Girardi, Hélio Góes e Mauro Madruga (trombones) Programa:

F. J. Haydn – Concerto para Violoncelo Dó maior, Hob.VIIb:1

Jamberê Cerqueira – Fantasia Concertante para Três Trombones e Orquestra

F. Gulda – Concerto para violoncelo, Op.129

30/AGO (SEXTA-FEIRA) – Belchior Sinfônico

Horário: 20h

Local: Casa Rosa - Rio Vermelho

Entrada: R$80 (inteira) e R$40 (meia) no primeiro lote, R$100 (inteira) e R$50 (meia) no segundo lote. Vendas a partir das 14h de 20/08 pela Sympla.

Regência: Carlos Prazeres

Convidados: João Cavalcanti e Marcelo Caldi Ensaios abertos na Concha e Cameratas na Biblioteca Central

Além das três apresentações em agosto, a Osba realiza dois ensaios abertos na Concha Acústica do TCA, no dia 06/08 (19h) e no dia 07/08 (10h). Já no dia 08/08, o ensaio aberto acontece na Igreja de São Francisco, também às 10h. O acesso aos ensaios pode ser feito mediante inscrição prévia em formulário disponibilizado no site e nas redes sociais da OSBA. As vagas são limitadas.

No mês de agosto, serão 16 oportunidades para assistir às Cameratas da OSBA. Os quatro grupos de música de câmara da Osba (Opus Lumen, Bahia Cordas, Quarteto Novo e Quadro Solar) realizarão uma série de oito ensaios abertos na Biblioteca Central do Estado (Barris) e apresentações em outros eventos de Salvador como a Terça Musical do Museu Geológico da Bahia e a Flipelô, na Igreja de São Pedro dos Clérigos (Pelourinho). Confira a programação completa:

CAMERATAS DA OSBA

Opus Lumen

06/08 (terça), 15h - Hospital Universitário Prof. Edgard Santos (Canela)

07/08 (quarta), 15h30 - Biblioteca Central do Estado (Barris)

09/08 (sexta), 8h30 - Tribunal Regional do Trabalho (Nazaré)

12/08 (segunda), 8h30 - Biblioteca Central do Estado (Barris)

Bahia Cordas

05/08 (segunda), 14h - Biblioteca Central do Estado (Barris)

06/08 (terça), 17h - Instituto Geográfico da Bahia (Nazaré)

07/08 (quarta), 8h30 - Biblioteca Central do Estado (Barris)

09/08 (sexta), 14h30 - Igreja São Pedro dos Clérigos | Flipelô (Terreiro de Jesus)

Quarteto Novo

12/08 (segunda), 15h - Biblioteca Central do Estado (Barris)

13/08 (terça), 15h - Museu Geológico da Bahia (Vitória)

14/08 (quarta), 8h30 - Biblioteca Central do Estado (Barris)

15/08 (quinta), 15h - Escola São Gonçalo (São Gonçalo do Retiro)